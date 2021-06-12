12 Haziran televizyon yayın akışı araştırılıyor. Bu akşam bir çok dizi , film ve program yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkıtyor. kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Haziran Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:55 Masumlar Apartmanı
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
02:15 Masumlar Apartmanı
ATV YAYIN AKIŞI
12:30 Maraşlı
15:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Zamanlar Çukurova
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Cam Tavanlar
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Cam Tavanlar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Seyyar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bay Yanlış
15:45 Sen Çal Kapımı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı
00:15 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Yerli Sinema
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
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