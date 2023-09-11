Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası 12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi - Futbol Haberleri

        12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi

        Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sırasında takım sayısı fazla çıkıncı turnuvadan çıkarılan 12 Bingölspor ve Hakkarispor yapılan itirazlar sonucu yeniden kupaya dahil edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki takım için Türkiye Kupası kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası´nın 6 Eylül´de gerçekleştirilen 1´inci tur kura çekimleri sırasında, ilk tur eşleşmelerinde takım sayısı fazla çıkınca, Hakkarispor ve 12 Bingölspor kura çekilerek turnuvanın dışında bırakıldı. Takımların itirazları sonucun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını gözden geçirerek iki takımı tekrar Türkiye Kupası´na dahil etti.

        12 Bingölspor´un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kulübümüzün temsil yetkisi elinden alınarak kupadan çıkarılmıştı. Ancak ilk günden itibaren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Engin Özturan ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu ve yoğun çabaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararından vazgeçti ve 12 Bingölspor'a hak ettiği şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda tekrar temsil hakkı verdi. Bu süreçte yanımızda olan ilimizin değerli yöneticilerine, kulüp başkanlarına, futbolseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca tüm Bingöllüler ve 12 Bingölspor taraftarlarına da destekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        Kız öğrenciyi başından taşla yaralayan zanlılar tutuklandı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Habertürk Anasayfa