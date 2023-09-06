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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası 12 Bingölspor'dan TFF'ye Ziraat Türkiye Kupası tepkisi! - Futbol Haberleri

        12 Bingölspor'dan TFF'ye Ziraat Türkiye Kupası tepkisi!

        Ziraat Türkiye Kupası'ndan çıkartılan 12 Bingölspor, yayımladığı yazılı açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:57 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:57
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        12 Bingölspor'dan TFF'ye tepki!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon mücadele edecek Bölgesel Amatör Lig takımları bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında 12 Bingölspor'un kuradan çıkarılmasına kulüp yönetiminden tepki geldi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 12 Bingölsporumuz 2023-2024 sezonu öncesinde Kulüp Başkanımız M.Engin Özturan önderliğinde yönetimsel ve idari anlamda yeni bir yapılanma içerisine girmiş ve bu anlamda ciddi adımlar atmıştır. 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Ligi müsabaka fikstürü henüz açıklanmamışken teknik ekip ve futbol takımı yapılanmasını tamamlamış, tesisleşme ve İdari kadrolarını güçlü bir şekilde oluşturmuştur.

        Yeni yönetim ve idari kadrosuyla sezona şampiyonluk parolası ile çıkan 12 Bingölsporumuza her anlamda ciddi yatırımlar yapılmış, sadece A takım bazında olmayıp şehrimizdeki sporcu gençlerimizin de geleceği için güzel projelerle sağlam temeller atılmıştır. Ancak bugün Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan Ziraat Türkiye Kupası bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında 12 Bingölsporumuz’un kupaya katılım hakkı elinden alınmış olup, henüz sezon başlangıcı yapmayan, herhangi bir yapılanma içerisine bile girmeyen takımlara bu hakkın tanınmış olması alenen 12 Bingölsporumuza yapılmış bir haksızlıktır. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonun bu yanlış uygulamadan vazgeçmesi gerekmektedir. Kulübümüze yönelik bu kabul edilemez duruma karşı Tüm mecralarda kulübümüzün haklarını sonuna kadar savunacağız. Tüm kamuoyu ve 12 Bingölsporumuza gönül vermiş taraftarlarımız tarafından bilinmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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