12 bin 500 yıllık eserlerin figürleri altına işlendi

"3 yıl önce Diyarbakır Müzesi'ni gezdiğim sırada Körtik Tepe'de çıkarılan eserleri ilk kez görünce 12 bin 500 yıllık geçmişleri geldi aklıma. 12 bin 500 yıl önce bir topluluk, kültürlerini ve inanışlarını eserlere ve hediyelik eşyalara yansıtmışlar. Çok hoşuma gitti. 12 bin 500 yıl önceki sanatçıların bize bıraktığı mirası tekrardan tanıtabilir miyiz düşüncesi gelişti. Sonuç olarak böyle bir eser çıktı ortaya. Olumlu tepkiler aldık. Uzun soluklu bir çalışma oldu. Ürünü 15-20 günde bitirdik ama 2020'den bu yana proje olarak önümüzde duruyordu. Aslında kolay olmadı, uzun zaman uğraştık, beğenmedik, bozduk, yeniden yaptık."