Ocak zammı ile 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?
Yeni yıl itibarıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları açıklandı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verileri ve son altı aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,74 memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi de gündemdeyken, 12.500 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı ve zam farkları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK ile Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
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Emekliler için Ocak 2025 zam oranları netleşti. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 son altı aylık enflasyon farkı ise zam oranlarını şekillendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,74 oranında artış alırken, memur emeklilerinin zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bu gelişmeler ışığında 12.500 TL maaş alan bir emeklinin yeni maaşı merak konusu olurken, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme de araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...
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ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024’e ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 1,03%, yıllık bazda ise 44,38% olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yıllık enflasyon oranı 44,38% oldu.
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Böylece enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.
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12 BİN 500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ALACAK, ZAMLANDI MI?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.
Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 500 TL'ye yükseldi. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.
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