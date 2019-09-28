Sorguda yaşananları anlattı

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda Abdülbaki D., eşini takibe aldı. Abdülbaki D., eşi ve kayınvalidesine oturdukları Birlik Apartmanı'nın 2'nci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada önce kayınvalidesini sonra eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu. Daha sonra bıçağını çeken saldırgan eşini 12 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Fatih Devlet ve KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kayınvalide Rabia Kumaş, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından şüpheli çarşı polis merkezine giderek teslim oldu.

SORGUDA YAŞANANLARI ANLATTI

Suç aleti bıçak ve silahla birlikte polise teslim olan şüpheli Abdülbaki D., cinayet masası ekipleri tarafından sorgulandı. Olay günü eşiyle karşılaştığını belirten Abdülbaki D., “Eşim oğlumu okuldan almak üzere evden çıkıyordu. Çöpü atarken karşılaştık. Konuşmak istemediğini aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine ara yoldan çocuğumun okuluna gittim. Biraz bekledim. Çocukları göremedim. Tekrar evin önüne geldim. Çocukları eve girerken gördüm. Çocuklar ve eşim asansörle, bende merdivenlerden çıktım. Kayınvalidem kapıyı açmıştı. Kimseye bir şey yapmayacağımı çocukları görmeye geldiğimi söyledim. Bu çocuklardan beni nasıl ayırdınız dedim. Kayınvalidem ‘Biz seni ayırmadık’ dedi. Kayınvalidem ile tartışmaya başladık. ‘Defol git’ dedi. Bunun üzerine silahı çektim ve Rabia Kumaş’a ateş ettim. Bu sırada eşime döndüm ona vurdum. Sonra eşime ateş ettim. Kafama dayadım ölmek istedim. Mermi bitmişti. Sonra eşimi bıçakladım. Kaçarak polis merkezine gittim” diye ifade verdiği ileri sürüldü.

4 MERMİ VE 12 BIÇAK DARBESİ ALDI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun düzenlediği otopsi raporunda Rabia Kumaş’ın vücuduna 4 merminin isabet ettiğine yer verildi. Silahlı ve bıçaklı saldırıyı yaralı atlatan İlknur D.’nin ise vücuduna 4 merminin isabet ettiği ve 12 bıçak darbesinin olduğu rapor edildi. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Abdülbaki D.’nin kafasına dayağı silahın ateş almaması üzerine intihardan vazgeçtiği ve bıçağını çıkarak eşini bıçakladığı belirtildi. Savcı, Abdülbaki D. hakkında biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istendi.