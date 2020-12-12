Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 1.780.673'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 15.977 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

12 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

11 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sputnik V" isimli aşıyı geliştiren Rusya ile anlaşma imzaladığını ve yıl sonundan önce 300 bin kişiye uygulanacağını açıkladı.

Fernandez, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı için dün Rusya Milli Servet Fonu ile anlaşmanın imzalandığını ve AstraZeneca ile Covax'ın ardından Arjantin'in Kovid-19 aşısı için 3. anlaşmayı yaptığını bildirdi.

"Sputnik V" aşısına güvendiğine dikkati çeken Fernandez, ülkesinde aşıyı ilk kendisinin olacağını kaydetti.

Aşının salgın problemini tamamen ortadan kaldırmadığını söyleyen Fernandez, halka "temkinli olma" çağrısı yaptı.

Fernandez, "Ocak ve şubatta 10 milyon Arjantinliye uygulamak üzere yeterli miktarda aşıya sahip olacağız." dedi.

Devlet Başkanı Fernandez, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını satın almak üzere anlaşmaya vardığını kasımın başında açıklamıştı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kovid-19’a karşı toplu aşılama 5 Aralık’ta başlamıştı.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 138 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 429 bin 280’e yükseldi.

Son 24 saatte 56 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 603’e, iyileşenlerin sayısı 374 bin 301’e ulaştı.

Pakistan’da 27 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

ENDONEZYA

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 33 artarak 598 bin 933’e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 artışla 18 bin 336’ya, iyileşenlerin sayısı 4 bin 530 artışla 491 bin 975’e ulaştı.

MALEZYA

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, bugün 2 bin 234 yeni vaka ile ülkedeki en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı gözlemlenirken, toplam vakalar 78 bin 499'a yükseldi. 1112 kişi sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 66 bin 236'ya, aktif vaka sayısı ise 11 bin 867'ye ulaştı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı toplam 396'ya çıktı.

JAPONYA

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 968 artarak 173 bin 124’e, ölü sayısı 25 artışla 2 bin 525’e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 445 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 543 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.