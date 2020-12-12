12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her Cumartesi akşamı saat 21.45'de Seda Sayan'ın sunumu ile açıklanıyor. Sayısal Loto her hafta dev ikramiyeler vererek oyun severlere heyecanlı anlar yaşatıyor. İşte 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

12 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte şanslı numaralar: 12, 18, 23, 31, 43, 60 Joker: 7