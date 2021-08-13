12 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

12 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...