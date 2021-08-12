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12 Ağustos Perşembe sahur ve iftar saati kaç? Bugün oruç kaçta açılacak? (İstanbul, Ankara, Bursa)

Muharrem ayında oruç tutan ya da oruç tutmak isteyen vatandaşlar "Bugün oruç kaçta açılıyor?" sorusunu araştırıyor. Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başladı. Pek çok Müslümanın Muharrem ayının belli bir döneminde oruç tuttuğu biliniyor. Bugün oruçlu olan vatandaşlar imsak ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki, oruç ne zaman, saat kaçta açılır 2021? 12 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa, Tunceli, Malatya) sahur ve iftar saatleri

12.08.2021 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
12 Ağustos Perşembe sahur ve iftar saati kaç? Bugün oruç kaçta açılacak? (İstanbul, Ankara, Bursa)

Muharrem ayında oruç tutacak olan Müslümanlar 12 Ağustos sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İlahi dinlerde Muharrem ayında oruç tutmak çok yaygın bir ibadettir. İşte Muharrem ayı niyetiyle otu. tutmak isteyen Müslümanlar için Diyanet İşleri iftar saatleri

MUHARREM ORUCU KAÇTA AÇILACAK?

12 Ağustos İstanbul iftar saati: 20.15

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:25 06:04 13:14 17:05 20:15 21:46
13 Ağustos 2021 Cuma 04:27 06:05 13:14 17:04 20:13 21:45
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:28 06:06 13:14 17:03 20:12 21:43
15 Ağustos 2021 Pazar 04:30 06:07 13:14 17:03 20:11 21:41
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:31 06:08 13:13 17:02 20:09 21:39
17 Ağustos 2021 Salı 04:33 06:09 13:13 17:01 20:08 21:37
18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:34 06:10 13:13 17:01 20:06 21:36

12 Ağustos Ankara iftar saati: 19.57

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:14 05:50 12:59 16:48 19:57 21:27
13 Ağustos 2021 Cuma 04:16 05:51 12:59 16:47 19:56 21:25
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:17 05:52 12:58 16:47 19:54 21:23
15 Ağustos 2021 Pazar 04:18 05:53 12:58 16:46 19:53 21:21
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:20 05:54 12:58 16:45 19:52 21:20
17 Ağustos 2021 Salı 04:21 05:55 12:58 16:45 19:50 21:18
18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:23 05:56 12:58 16:44 19:49 21:16

12 Ağustos Bursa İftar saati: 20.13

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:28 06:05 13:14 17:03 20:13 21:43
13 Ağustos 2021 Cuma 04:30 06:06 13:14 17:03 20:11 21:41
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:31 06:07 13:14 17:02 20:10 21:39
15 Ağustos 2021 Pazar 04:33 06:08 13:13 17:02 20:09 21:37
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:34 06:09 13:13 17:01 20:07 21:36
17 Ağustos 2021 Salı 04:36 06:10 13:13 17:00 20:06 21:34
18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:37 06:11 13:13 17:00 20:05 21:32

12 Ağustos Tunceli İftar saati: 19.29

Tunceli İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 03:51 05:25 12:32 16:20 19:29 20:56
13 Ağustos 2021 Cuma 03:52 05:26 12:32 16:20 19:27 20:55
14 Ağustos 2021 Cumartesi 03:54 05:27 12:32 16:19 19:26 20:53
15 Ağustos 2021 Pazar 03:55 05:28 12:31 16:18 19:25 20:51
16 Ağustos 2021 Pazartesi 03:56 05:29 12:31 16:18 19:24 20:50
17 Ağustos 2021 Salı 03:58 05:30 12:31 16:17 19:22 20:48
18 Ağustos 2021 Çarşamba 03:59 05:31 12:31 16:17 19:21

20:46

12 Ağustos İzmir İftar saati: 20.17

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 04:43 06:16 13:22 17:09 20:17 21:44
13 Ağustos 2021 Cuma 04:45 06:17 13:21 17:08 20:16 21:42
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:46 06:18 13:21 17:08 20:15 21:40
15 Ağustos 2021 Pazar 04:47 06:19 13:21 17:07 20:13 21:39
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:48 06:20 13:21 17:07 20:12 21:37
17 Ağustos 2021 Salı 04:50 06:21 13:21 17:06 20:11 21:35
18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:51 06:21 13:20 17:06 20:09 21:34

12 Ağustos Malatya İftar saati: 19.32

Malatya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ağustos 2021 Perşembe 03:59 05:32 12:37 16:24 19:32 20:59
13 Ağustos 2021 Cuma 04:00 05:32 12:37 16:24 19:31 20:57
14 Ağustos 2021 Cumartesi 04:01 05:33 12:36 16:23 19:30 20:55
15 Ağustos 2021 Pazar 04:03 05:34 12:36 16:22 19:28 20:54
16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:04 05:35 12:36 16:22 19:27 20:52
17 Ağustos 2021 Salı 04:05 05:36 12:36 16:21 19:26 20:50
18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:07 05:37 12:36 16:21 19:25 20:49

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