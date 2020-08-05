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Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre ek gümrük vergileri yeniden düzenlenen ürün grupları; Paraguay çayı, meyan kökü hülasaları, Kakao tozu, mayalar, soslar, çikletler, boğaz

pastilleri, helva ve lokumlar, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, makarnalar, mısır gevreği, Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik ürünlerinden oluşuyor.

Ürün gruplarının ithalatında uygulanacak ek gümrük vergisi oranları, ülke ve ülke gruplarına göre %0, %4.3, %10, %15 ve 20 arasında değişiyor. Bu kapsamda, Şili, İran, İsrail ve Arnavutluk'tan söz konusu ürünlerin ithalatının bazılarına da sıfır gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.