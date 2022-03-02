112'ye gelen o çağrılar 'pes' dedirtti!

Osmaniye'de itfaiye, ambulans, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 2021 yılında 635 bin çağrıya cevap verildi. Çağrı karşılama personelleri, 180 bin 222 asıl vakaya ulaşırken, 455 bin 416 asılsız çağrıya maruz kaldı. Asıl çağrıların oranı yüzde 28,35, asılsız çağrı oranı ise yüzde 71,65 olarak gerçekleşti.
ASILSIZ ÇAĞRILARIN ORANI YÜZDE 68’LERE GERİLEDİ
Asıl ve asılsız çağrı oranları hakkında bilgiler veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “Başladığımız ilk günde çağrı oranlarımız yüzde 78 asıl çağrıyken yüzde 22 oranında asıl çağrıydı. Yapmış olduğumuz tanıtım faaliyetleriyle birlikte asılsız çağrı oranlarını yıl sonu itibariyle yüzde 71 seviyelerine Ocak ve Şubat 2022’de ise yüzde 68 seviyelerine kadar indirdik. Tabi Türkiye’nin ortalama çağrı oranı yüzde 66 seviyelerinde. Bizim de hedefimiz bu oranın daha altında yer almaktır” dedi.
ASILSIZ ÇAĞRILAR, ASIL ÇAĞRILARI ENGELLİYOR
112’yi gereksiz meşgul eden çağrılara örnekler sunan Müdür Arık, “Bizim bünyemizde bir araya gelen acil çağrı numaralarını ilgilendirmeyen çağrılarda bizleri zor duruma sokmaktadır. Arkadaşlarımız, ‘Telefonumun sesinin gelip gelmediğini öğrenmek için aramıştım’, Telefonumun pin kodunu unuttum bunu öğrenmek için aradım’, ‘E-devlet şifremi unuttum bana yardımcı olabilir misiniz’ şeklinde çağrılar alıyoruz. Biz tabi ki bu tür aramaların olması hakikaten gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bize ulaşmasını engellemektedir. 2021 yılı içerisinde 4 vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulandı. 2022 yılı içerisindeyse uygulanacak ceza miktarı 561 liradır. Tekrarındaysa bu ceza iki kat olarak yeniden uygulanmaktadır” dedi.
GEREKSİZ ARAMALAR CAN VE MAL KAYBINA SEBEBİYET VERİLİYOR
Müdür Arık, çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesini isteyerek, şunları söyledi:
“Deneme amaçlı veyahut sim kartın çıkartılıp aranması, veya çeşitli şekillerde 112 düşecek mi acaba diyerek aramalar yapılmamalı. Muhakkak ki çağrılar bize düşer ve biz dönüş yapmak zorundayız. Buradan çağrımız şudur, hakikaten gerçek bir ihtiyacınız varsa ihtiyacınız halinde arayın. İhtiyacınız halinde aramadığınız zaman bize ihtiyacı olan bir vatandaşın bize ulaşmasına engel olmuş olursunuz. Belki de gerçekten acil ihtiyacı olan vatandaşımızın bize geç ulaşmasından dolayı can ve mal kaybına sebebiyet verilmiş olabilirsiniz. Bununda insani olarak bir vebali vardır."
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