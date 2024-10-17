Emniyet Genel Müdürlüğü 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihini duyurdu. ÖGG sınavına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar...