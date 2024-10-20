ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 111. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim Pazar günü uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ÖGG soru ve cevap anahtarına çevrildi. Her bir sorunun 1 puan değerinde olduğu sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. ÖGG sınav sonuçları ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi üzerinden erişime sunulacak. Peki, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı, 111. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 111. Dönem Özel Güvenlik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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111. Dönem ÖGG sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etme fırsatını yakalayacak. Silah sınavına giren adaylara 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, 111. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte detaylar...
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ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulandı.
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ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
111. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 22 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.
Sorulara itirazlar 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 8 Kasım 2024 tarihinde ÖGNET üzerinden ilan edilecek.
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