110 metre engellide altın Parchment'in

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 110 metre engelli finalinde 13.04 ile bitiren Hansle Parchment, altın madalyaya uzandı. Londra 2012'de bronz madalya alan Parchment, Tokyo 2020'de altın madalyayı boynuna taktı.

ABD'li Grant Holloway, 13.09'luk derecesiyle gümüş, Jamaikalı Ronald Levy ise 13.10'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.