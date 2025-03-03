11 yıllık büyük sır çözülüyor mu?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün önemli dakikalar yaşandı
Giriş: 03.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:52
15 yaşındaki Şükür Türkan’ın ölümüyle ilgili savcılık iddianame açıkladı. Bugüne kadar suçlamaları hep reddeden baba Mustafa Erdem’in 'Kızını öldürmekle yargılanacağı' açıklandı.
MUSTAFA YAYINA BAĞLANDI
Suçlamaları hala reddeden ve iddianameyi ciddiye almayan açıklamalar yapan Mustafa’ya Didem Arslan Yılmaz sert çıkınca Mustafa telefonu kapattı.
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