11 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Kredi kartıyla alışveriş yakalattı!

İHA

İstanbul Arnavutköy’de, 16 Eylül günü bir pizza dükkanına giderek yemek yiyen D.Y.Y.‘nin dalgınlığından faydalanan M.M. ve bir diğer şüpheli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.

ZANLININ 31 SUÇ KAYDI ÇIKTI İHA'da yer alan habere göre olayın ardından D.Y.Y. polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M. olduğunu tespit etti.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAKALATTI Ekipler şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken zanlıyı, kredi kartı ile yapmış olduğu alışveriş ele verdi.

3 BİN 500 TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTI Çaldığı çanta içerisinde bulunan kredi kartı ile bir markete giren M.M., kartın temassız özelliğini kullanarak 3 bin 500 TL’lik alışveriş yaptı. ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI Polis kartın kullanıldığını tespit ederek zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.