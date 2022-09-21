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11 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Kredi kartıyla alışveriş yakalattı!

İstanbul'da bir pizza dükkanında yemek yiyen müşterinin dalgınlığını fırsat bilen hırsızlar, kadının çantasını alarak kaçtı. Çantanın içerisinde bulunan kredi kartı ile market alışverişi yapan hırsızlardan biri yakayı ele vererek polisin takibi sonucunda yakalandı. Şüphelinin geçmişte işlemiş olduğu suçlardan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi

21.09.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Kredi kartıyla alışveriş yakalattı! - İstanbul haberleri
11 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Kredi kartıyla alışveriş yakalattı!
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İHA

İstanbul Arnavutköy’de, 16 Eylül günü bir pizza dükkanına giderek yemek yiyen D.Y.Y.‘nin dalgınlığından faydalanan M.M. ve bir diğer şüpheli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.

ZANLININ 31 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından D.Y.Y. polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelilerden birinin 31 suç kaydı olan, ‘çocuğa cinsel istismar’ ve ‘silahlı yağma’ suçlarından da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M. olduğunu tespit etti.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAKALATTI

Ekipler şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken zanlıyı, kredi kartı ile yapmış olduğu alışveriş ele verdi.

3 BİN 500 TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPTI

Çaldığı çanta içerisinde bulunan kredi kartı ile bir markete giren M.M., kartın temassız özelliğini kullanarak 3 bin 500 TL’lik alışveriş yaptı.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Polis kartın kullanıldığını tespit ederek zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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