Dünya 11 yaşındaki çocuğu konuşuyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın çirkin yüzü her geçen gün yeni bir çehresini daha ortaya koyuyor. 11 yaşındaki bir çocuk Zaporijya'dan sadece elinde bir plastik poşet, pasaport ve telefon numarası yazısıyla Ukrayna'dan Slovakya'ya kilometrelerce yürüdü. İşte o küçük çocuğun sinemalara konu olacak hikâyesi...

GÖNÜLLÜLER KARŞILADI

Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için 11 yaşındaki 1000 km'lik yolu yalnız gelip Slovakya'ya ulaştı. Kahraman çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.

"GERÇEK KAHRAMAN"

Polis merkezinin sosyal medya sitesi Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan telefon numarası ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.

11 yaşındaki küçük kahraman yetkililer tarafından yakınlarına teslim edilirken "Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesin gönlünü kazandı" ifadeleri kullanıldı.

AİLESİ AKRABALARINA BAKMAK ZORUNDAYDI

Çocuk, geçen hafta Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilen bir elektrik santralinin bulunduğu güneydoğu Ukrayna'daki Zaporizhzhia kentinde yaşıyordu. Ailesi hasta bir akrabaya bakmak için Ukrayna'da kalmak zorundaydı bu yüzden de çocuğu tek başına göndermek zorunda kaldılar.