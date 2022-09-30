11 yaşındaki çocuk öldü! Böcek ilacı iddiası!

İstanbul'da, iddiaya göre gece evlerini ilaçladıktan sonra sabah rahatsızlanan yabancı uyruklu ailenin 11 yaşındaki çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 27 Eylül günü Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre, gece evi ilaçladıktan sonra uyuyan aile fertleri sabah saatlerinde rahatsızlandı. Çocuklarını hastaneye götürmek isteyen baba, evin önüne taksiyle geldi. Evdekileri tek tek taksiye taşıyarak hastaneye götürdü.
ÇOCUK HASTANEDE KURTARILAMADI
İHA'nın haberine göre, ilaçlamadan dolayı zehirlendiği öğrenilen 11 yaşındaki erkek çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer 4 ferdinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, evin içerisinde incelemelerini gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
"EVİ İLAÇLADIKTAN SONRA ZEHİRLENDİRLERİNİ DUYDUK"
Esnaf Nuri Yılmaz, "Ben sabah geldim, dükkânı açtım, temizlik yapıyordum. Bir taksi geldi, babası yukarıdan indi. Kendiler de komşum oluyorlar. Bir genç kızı var onu kucaklamış halde aşağı indi. Kızın sağlık durumu iyi değildi. Taksiye bindirdi koşarak tekrar yukarı çıktı. 11 yaşından ufak bir çocuğu vardı. Onu yukarıdan indirdi, taksiye bindirip, gittiler. Biz o an ne olduğunu anlayamadık. Sonra akşam zehirlendiklerini öğrendik. Buraya olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evi ilaçladıktan sonra zehirlendiklerini duyduk. Sabah saatlerinde yaşanmış. Erkek çocuğu ufaktı, yaşı 11'di. Çocuğu tanıyordum buraya gelip, giderdi” diye konuştu.
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