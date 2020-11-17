11. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali yarın başlıyor

AA

11.Şefika Kutluer Festivali'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18 Kasım - 27 Aralık'ta yapılacak festival canlı olarak ve seyircilerin katılımıyla düzenlenecek.

Konserlerin oturma düzenleri ve saatleri pandemi kurallarına uygun ayarlanacak.

Ankara, Kapadokya, Aydın ve Tarsus'ta gerçekleştirilecek festivale, Portekiz, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'den sanatçılar katılacak ve Şefika Kutluer'in yeni çıkacak solo CD'sinin dünya prömiyeri yapılacak.

11.Şefika Kutluer Festivali'nin açılışı yarın Kapadokya'daki Eleni Kilisesinde gerçekleşecek. Burada Portekiz'den gelecek gitar sanatçıları eşliğinde Şefika Kutluer, "Klasik'ten Latin'e" temalı bir resital sunacak.

Festivalin kapanış konseri Tarsus'un Kurtuluş Günü olan 27 Aralık'ta ST. Paul Kilisesinde yapılacak.

Festivalle ilgili ve konser tarihleri ilgili bilgiler 11.Şefika Kutluer Festivali'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.