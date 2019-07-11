Hadi ipucu 11 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Şişenin kapağını sesiyle açan ünlü şarkıcı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 11 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 11 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 11 TEMMUZ CEVABI: MARIAH CAREY

Mariah Carey (d. 27 Mart 1970, Huntington),Amerikalı şarkıcı, söz yazarı.

Mariah Carey 1990'lı yılların en çok albüm satan kadın şarkıcı, 1990'lı yıllarda her yıl 1 numaraya ulaşmış single'ları bulunan tek şarkıcı ve tüm zamanların en çok satan kadın R&B/Hip-hop şarkıcısı unvanlarına sahiptir. Aynı zamanda, ABD'de en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan kadın şarkıcı ve Elvis Presley ile beraber en çok 1 numaraya ulaşmış single'ı olan ikinci şarkıcıdır (ABD'de 18 tane 1 numara single'ı vardır).

Soundscan döneminde en çok satan kadın müzisyendir. Carey aynı zamanda çok kuvvetli (modern müzikte yedi, klasik müzikte beş oktav) (G2-G#7) ve tiz bir sese sahip olmakla birlikte yükses frekansta şarkı söyleyen şarkıcıların başında gelir.