11 suçtan aranıyordu, dolapta yakalandı

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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'da 11 suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., polis ekiplerince saklandığı evin erzak dolabında yakalandı.

Polis, uyuşturucu madde ticareti yapma, yaralama, dolandırıcılığın da aralarında bulunduğu suçlardan 11 kaydı bulunan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.A.'yı (40) yakalamak için çalışma başlattı.

Konya Emniyeti Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında kayıtlı hiçbir adresi olmayan şüphelinin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda F.A. kışlık erzak dolabında saklanırken yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.