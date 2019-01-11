Hadi ipucu 11 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi Spor Gecesi ipucu olarak Ormanlarda ve kırlarda yapılan sporlar işaret edildi. Hadi ipucu 11 Ocak sorusu ise; "Kırlarda ve ormanlarda yapılan koşu yarışına ne ad verilir?"

HADİ İPUCU SORUSU 11 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

Hadi ipucu sorusu: Bu soğuk havalarda bahar ve yaz günlerini anımsatacak bir ipucuyla karşınızdayız: Kırlarda ve ormanlarda, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yapılan koşu yarışına ne ad verilir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: KROS

Kırsal alanlarda, inişli çıkışlı toprak üzerinde yapılan uzun mesafe koşusudur. Kros olarak da bilinir, ilk uluslar arası yarışma Fransa ile İngiltere arasında 1898’de yapılmıştır. 1903 yılında İngiltere, İrlanda ve İskoçya’nın katılımı ile başlayan şampiyonaya daha sonra diğer ülkeler de katılmıştır. 1924 yılında yaz yarışmalarına uygun olmadığı için olimpiyat oyunlarından çıkartılmıştır. 1962 yılında IAAF uluslar arası kuralları yeniden belirlemiş, 1967’de ilk kez bayanlar arası kır koşusu düzenlemiştir. ABD’den erkeklerde Pat Porter, ardı ardına 8 kez kazanarak kır koşusunda ulaşılması güç bir rekorun sahibi olmuştur.



IAAÇ’nin belirlediği uluslar arası yarışmanın standart mesafesi, erkekler için 12 km’dir. Kır koşusu, belli bir pistte düzenlenmediği için dünya rekoru tutulmaz. Bu koşuya katılacaklar sıkı bir sağlık kontrolünden geçirilmeli, kalp ve ciğerlerin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Kır koşusu bir kış sporu olup atletlerin her türlü hava koşullarında azim ve iradeleri ölçülür ve atletler yaz oyunları için hazırlanma fırsatı bulurlar. Atletler yün şapka ve eldiven kullanabilirler ve her zemine uyum sağlayan “waffle” tipi sentetik tabanlı ayakkabılar giyerler.



Kır koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır. Takım koşularında her takım 6-9 atletten oluşur. Bu takım yarışlarında kaç sporcunun puanlarının değerlendirileceği önceden belirlenir. Belirlenen sayıda en az kötü puanı alan takım yarışı kazanır. Kır koşularının bir değişik türü de bayraklı kır koşusudur. Bu yarışlarda atlet bayrak taşımak yerine, kendinden sonra koşacak atletin eline dokunur.

Kır koşularında koşu yönünün sol tarafına kırmızı, sağ tarafına beyaz flâma dizilir. Gerekli noktalarda kontrol için hakem bulundurulur. Yarış sonunda çit veya iplerle belirlenen ve tüm koşucuların teker teker geçebileceği huni biçiminde bir finiş tüneli vardır. Tüm yarışmacılar bu tünelden geçerken hakemler tarafından numaralanarak bitirme dereceleri yazılır.