Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Şans Topu 11 Ocak Çarşamba Şans Topu kazandıran numaralar! Şans topu sonuçları sorgulama

Şans Topu açıklanıyor! İşte 11 Ocak Çarşamba Şans Topu kazandıran numaralar

Pazar ve Çarşamba günleri çekilen Şans Topu çekilişi bugün de gerçekleştirildi. Şans oyunu sevenler, heyecanla sayıları kontrol etmeye başladı! İşte, 11 Ocak Çarşamba Şans Topu'nda kazandıran numaralar....

Giriş: 11.01.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
11 Ocak Çarşamba Şans Topu kazandıran numaralar! Şans topu sonuçları sorgulama
HABERTURK.COM

Haftada iki gün saat 20.00'de çekilen Şans Topu, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 11 Ocak Çarşamba 2023 günü kazandıran Şans Topu numaraları...

11 OCAK ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu henüz çekilmedi. Sonuçları Habertürk'ten öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Yol ortasındaki ağacı korumaya aldılar
Yol ortasındaki ağacı korumaya aldılar
İkizdere'deki eski cezaevi sosyal tesis oldu
İkizdere'deki eski cezaevi sosyal tesis oldu
Rusya'dan Ukrayna Savaşı'nda kritik atama
Rusya'dan Ukrayna Savaşı'nda kritik atama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.