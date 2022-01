KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Zorlu bir konu hakkında başarılı bir diyalog başlatmak ve saygıyı koruyarak kendinizi ifade etmek şu an sorunları çözmek için yeterli olabilir. Hissedilen duyguları kabul ederek fakat akıl ve mantığın çizdiği yoldan sapmayarak şefkatli bir tutum sergilemeniz özellikle zor durumda olan sevdikleriniz için sizi bir kurtarıcı konumuna koyabilir. Bununla birlikte, bir kişiye verdiğiniz tavsiyenin, yanlışlıkla başka birinin sırlarını ele vermediğinden emin olmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular şu an aklınızı meşgul ediyor olabilir. Bu sefer başkalarının tavsiyelerine pek kulak asmadan kendi başınıza halletmeye çalışmanız daha iyi olabilir. İnsanlar ikna edici ve hatta iyi niyetli olsalar dahi bazen onlar için işe yarayan bir şey size iyi gelmeyebilir. Kendi sesinizi dinlemeyi öğrendiğinizde, ihtiyaçlarınız konusunda gerçekçi olabilirsiniz. Şu an size aşılmaz gelen her ne varsa kıs bir süre sonra aşmış olacaksınız.