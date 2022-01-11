KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal olarak istediğiniz konuma gelmek veyahut buradaki konumunuzu korumak için kendinizden çok fazla taviz veriyor olabilirsiniz. Bunu hedeflerken sebebinizin mutluluğunuz olduğunu unutmayın, bu şekilde mutlu olamazsınız! Profesyonel nedenlerle bu yüzeysel ilişkilerden bazılarını sürdürmeniz gerekebilir, ancak bu ilişkilerin hepsi de kötü olmayabilir. Bazıları gerçek arkadaşlarınız olabilir ve bu ihtimali bir kere fark ettiğinizde güzel bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı kişisel hedeflerin gerisinde kaldığınıza dair bir his bugün sizi rahatsız edebilir, ancak başarılı biri olmaya dair çizdiğiniz kesin imaj, pek doğru veya gerçekçi olmayabilir. Durumunuzun büyük resmine bakmak için bunu bir fırsat olarak kullanın. Düşündüğünüzden daha fazlasını başardığınızı fark edebilirsiniz ve bunu görmek, bir sonraki adımda ne yapacağınıza karar vermenize yardımcı olabilir. Kesinlikle odaklanmaya müsaitsiniz, ancak gerçekten makul bir şeye odaklandığınızdan emin olun.