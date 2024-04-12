Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Perşembe akşamının en çok izlenen yapımı belli olmuş oluyor! Bayram tatili nedeniyle dizilerin ara vermesinden dolayı çoğu kanalda birbirinden farklı filmler izleyici ile buluştu. İşte, 11 Nisan Perşembe gününün reyting sıralaması...