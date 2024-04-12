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        Haberler Televizyon 11 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması! Sahte Kabadayı, Şarkılar Bizi Söyler, Yasak Krallık, Survivor All Star, Örümcek Adam

        11 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması!

        Bayram tatili nedeniyle birçok yapım bu hafta yeni bölümlerini yayınlamadı. Bunun yerine çeşitli film ve şovlar izleyici ile buluştu. 11 Nisan Perşembe akşamı da Sahte Kabadayı ve Örümcek Adam:Evden Uzakta gibi filmler televizyon ekranlarında yerini aldı. İşte, dün akşamın reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:39
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        • 1

          Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Perşembe akşamının en çok izlenen yapımı belli olmuş oluyor! Bayram tatili nedeniyle dizilerin ara vermesinden dolayı çoğu kanalda birbirinden farklı filmler izleyici ile buluştu. İşte, 11 Nisan Perşembe gününün reyting sıralaması...

        • 2

          11 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SIRALAMASI

          Her akşam kanallar yayınladıları birbirinden iddialı yapımlarla reyting yarışına giriyor. 11 Nisan akşamına dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz...

        • 3

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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