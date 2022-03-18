11 milyonluk vurgunda çete lideri yakalandı!

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis-asker olarak tanıtıp yaklaşık 11 milyon liralık vurgun yapan siber dolandırıcılık çetesini çökertti. 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon sonucu çok sayıda şüpheli yakalandı.Çete lideri, sevgilisi ile kaldığı evde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları şikayetler ve yaptıkları çalışmalar üzerine aradıkları insanlara kendilerini polis ve asker olarak tanıtıp, FETÖ ya da başka terör örgütlerinin isimlerini vererek siber dolandırıcılık yapan bir çeteye sabah saatlerinde operasyon yaptı.

SEVGİLİSİYLE KALDIĞI EVDE YAKALANDI

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ildeki eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda çetenin lideri olduğu belirtilen kişi, İstanbul'un Fatih ilçesinde sevgilisiyle kaldığı evde kıskıvrak gözaltına alındı.

Siber dolandırıcılık çetesinin, vurgunda elde ettikleri parayı oto galeriler ile altın ve Bitcoin (kripto para birimi) alarak piyasaya sürdükleri belirtildi. Daha önce 3 ara operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin ise, tutuklandığı öğrenildi.