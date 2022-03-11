11 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?

Dünyadaki ve ülkemizdeki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere tüm gelişmeler sonucunda gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına cevap arıyor. İşte 11 Mart Cuma güncel euro kuru...

11 MART 2022 EURO KURU

11 Mart saat 09:30 itibariyle 1 euro 16,43 liradan işlem görüyor.