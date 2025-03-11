Tarım ve Orman Bakanlığı güncelledi: 11 Mart 2025 taklit ve tağşiş listesine eklenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde birçok markanın ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. İşte, 11 Mart taklit ve tağşiş listesi...
Giriş: 11.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:09
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. 'Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' ve 'Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' listelerine eklenen onlarca firmada çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 11 Mart 2025 taklit tağşiş listesi...
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11 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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