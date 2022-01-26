HABERTURK.COM

Nurcan Arslan, 6 yıl önce sevgisilinden ayrılmak istedi. Son bir kez göreceğim diyen katil 11 kurşunla genç kadını hayattan kopardı. Katilin aldığı cezaya indirim uygulanınca ailesi isyan etti.

SHOW Haber'den Oya Nur Kaya'nın haberine göre; Nurcan Arslan'ın ablası "Takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor, boynunu büküyor, pişmanım diyor sanki o canı o almadı. Her mahkeme sonrası aile olarak sinir krizi geçiriyoruz. Aile olarak katille göz göze gelmek, aynı havayı solumak ve ona hiçbir şey yapamamak... İndirim üzerine indirimi uygulanmasını istemiyoruz." dedi.