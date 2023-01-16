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10 yıl önce 11 kişinin öldüğü sel felaketinde davasında 10 kişi hakkında karar!

Samsun'da 10 yıl önce 11 kişinin öldüğü sel felaketiyle ilgili davada mahkemeden karar çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "kusurun kime ait olduğunun tespit edilemediği" gerekçesiyle beraat kararı verildi

Giriş: 16.01.2023 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 10 yıl önce 11 kişinin öldüğü sel felaketi davasında karar çıktı! - Güncel Haberler
İHA

Samsun'un Canik ilçesinde 2012 Temmuz ayında meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili 2021 Haziran ayında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

"Görevi ihmal" suçundan haklarında dava açılan olay tarihinde DSİ 71. Şube Müdürü Murat Acu, Proje İnşaat Başmühendisi Faik Yılmaz, Jeoloji Mühendisi Ahmet Rıza Çilingiroğlu, İnşaat Mühendisleri Mustafa Buçan, Hayrettin Mumcu, Haluk Fehmi Kocaoğlu, Laboratuvar Şube Müdürlüğü çalışanı Meryem Telatar, Proje İnşaat Mühendisi Şahin Gül, müteahhit Hasan Uçak ve işçilerden İlhami Kaya ile ilgili mahkemeden karar çıktı.

Mahkeme heyeti, "kusurun kime ait olduğunun tespit edilemediği" gerekçesiyle, tutuksuz yargılanan 10 kişinin beaatlerine hükmetti.

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