11 kez aşı oldu, 12'ncide yakalandı

Son dakika haberi: Şaşkına çeviren olay! 11 kez aşı oldu, 12'ncide yakalandı - En Son Haberler

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde 84 yaşındaki Brahmadeo Mandal, 11 defa koronavirüs aşısı yaptırdı 12'nci girişiminde yakalandı. Emekli postacı Mandal, aşı yaptırabilmek için sahte kimlikler ve farklı telefon numaraları kullandı.

En az 11 kez Covid-19 aşısı yaptırdığını iddia eden Mandal, 12'nci dozu alamadan birinci basamak sağlık merkezinde yakalandı.

Mandal, aşının sağlığını iyileştirdiğini iddia ederek, başkalarını da aşı yaptırmaya çağırdı.

11 ay önce ilk iğnesini yaptırdığını söyleyen Mandal, "İlk aşımı yaptığımdan beri hiç üşümedim" dedi.