11. kattan düşen kadın öldü

Kayseri'de, 11. katın balkonundan düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İddiaya göre S.Y. (44), Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Saray Caddesi'nde 14. katlı apartmanın 11. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. S.Y.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.