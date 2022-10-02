11. kattan düşen kadın öldü

Kayseri'de apartmanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'ta meydana gelen olayda, S.T. (58) adlı kadın bir apartmanın 11. katındaki pencereden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T.'nin öldüğünü belirledi. Kadının cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.