11 Kasım Cumartesi günü televizyon yayın akışı yayınlandı. Günü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bugün televizyon hangi film, dizi ve televizyon programının yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler yayınlanacak, 11 Kasım TV yayın akışında neler var?" İşte 11 Kasım televizyonda yayınlanacak dizi ve filmler...