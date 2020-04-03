11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan başkanlığında toplandı

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın başkanlığında toplanan 11. İstişare Kurulu, Covid-19 gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Bakan Pekcan toplantıda Covid-19’a yönelik alınan tedbirleri anlatırken, STK’lar da Covid-19’un sektörler üzerindeki etkilerini, talep ve önerilerini paylaştı.
Pekcan, İstişare Kuruluna çok önem verdiğini belirterek, bu süreçte STK’larla her zamanki gibi interaktif olarak görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini belirten Pekcan, bu süreçte önceki dönemlerde olduğu gibi STK’ların görüş ve önerilerini, taleplerini Ticaret Bakanlığı olarak dikkate almaya devam edeceklerini ifade etti. İhracatta 2020 yılına çok iyi başladıklarını ancak Covid-19 etkisiyle Mart ayında ihracatta beklenildiği üzere gerileme görüldüğünü hatırlatan Pekcan, bunu telafi etmek için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sanayici, üretici, tacir, esnaf, ihracatçı ve birçok sektörü kapsayan destek paketinin sektörler tarafından da çok olumlu karşılandığını dile getiren Pekcan, “Önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da hep altını çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi” dedi.
Pekcan, sürecin el birliğiyle aşılacağını belirterek, “Bu süreci el birliği, güç birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam. Devlet ve özel sektörün iş birliğine en güzel örnek bizim İstişare Kurulu toplantılarımızdır. Bu toplantıların kilit bir rol oynadığına inanıyorum. Covid-19 pandemisinin ticaret hayatımıza olumsuz etkisini en aza indirmek ve bu süreç atlatıldıktan sonraki dönemde de geçiş sürecini en hızlı şekilde atlatarak, yeni dönemde başarılarımız için atılması gereken adımların belirlenmesi için STK’ların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Bakanlığımız ve STK’larımızın beraberce yapacakları veri analizleri, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli katkı sağlayacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kampanyaya da STK’ların vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Pekcan, bunun dar gelirli vatandaşlara katkı sağlama noktasında çok önemli bir kampanya olduğunu ve STK üyelerinden de destek vermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.
Konferansa Pekcan’ın yanı sıra, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın katıldı.
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