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Haberler Gündem 3. Sayfa 11 ilde operasyon! Oto hırsızlık şebekesi çökertildi

11 ilde oto hırsızlarına operasyon: 5'i kadın 22 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda, 5'i kadın 22 şüpheli gözaltına alındı. 25 araç bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgelerle sattıkları öğrenildi

Giriş: 10.04.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
11 ilde operasyon! Oto hırsızlık şebekesi çökertildi
DHA

İstanbul Asayiş Şube müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 Nisan'da oto hırsızlık şebekesine operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyelerinden 5'i kadın 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 OTOMOBİL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öğrenildi. Polis operasyon kapsamında 25 otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

ŞEBEKE LİDERİNİN CEP TELEFONU İLE ULAŞILDI

Operasyonun daha önceden yakalanan şebeke lideri Mustafa G.'nin cep telefonu incelemesi sonucu yapıldığı öğrenildi. Polis cep telefonundan elde ettiği telefon numaralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği öğrenildi.

Mustafa G. ve 4 adamının halen cezaevine olduğu belirtildi. Oto hırsızlık büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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