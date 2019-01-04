Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bylock' kullanıcısı 42 kişiyi daha tespit etti. İstabul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

İstabul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen ve mühendis gibi kamudan ihraç edilmiş zanlıların yakalanması için operasyonlar sürüyor.