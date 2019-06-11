İkimizin Yerine 277. son bölümü seyircisi ile buluşuyor. Ekranların ilgi ve alakayla takip edilen bir Hint dizisi olan İkimizin Yerine son bölümünde, Jakdish Anandi ile birlikte olmak için hasta numarası yapıyor ve Shivrac'ı kıskandırıyor.

İKİMİZİN YERİNE 278. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İkimizin Yerine 277. bölüm 11 Haziran Salı günü saat 16:10'da yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde.

İKİMİZİN YERİNE SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Jagat önceki bölümlerde Şiv’in ofisinde çalışmak izin istemiz ve bir şekilde Bhim bilgisayarını ele geçirip bir demiryolu projesinde gizlice değişiklikler yapmıştı. Bhim bütün bunlardan habersiz şekilde Şiv’i derinden etkileyecek olan demiryolu projesini ülkenin bakanına yollar.

Menakşi ile hala Anandi’nin eski sevgilisi Jagat’ı bir şekilde desteklemeye devam ettiğini düşünmektedir. Şiv Nandu ile Jagat arasında geçenleri Anandi’den değil de Jagat’tan öğrenmiş olsa bu duruma hiç kızmaz.

Köylülerin ve ailesinin gözünü boyamak için varını yoğun ortaya koyan Jagat’ı çalışırken gören Kalyani “Böyle giderken yasın zamanda bağışlanıp aileye geri döneceksin” diyerek torununu umutlandırır.