2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 11. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay 1-1 Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor 2-1 Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor 2-2 Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU (1 KASIM)

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ



05 / 11Gaziantep FK-Kasımpaşa

05 / 11Çaykur Rizespor-Alanyaspor

06 / 11Sivasspor-Giresunspor

06 / 11Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK

06 / 11Antalyaspor-Altay

06 / 11Beşiktaş-Trabzonspor

07 / 11Göztepe-Konyaspor

07 / 11Adana Demirspor-Hatayspor

07 / 11Fatih Karagümrük-Galatasaray

07 / 11Fenerbahçe-Kayserispor