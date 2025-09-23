Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve izne ayrılarak Samsat ilçesinin Taşkuyu Köyü'ne ailesinin yanına gelen 3 çocuk babası Ramazan Dağ (45), izninin tamamlanması ve yeniden cezaevine gitmek için hazırlık yaptı.

Şevket ve Zahide Dağ çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ramazan Dağ, akşam saat 23.00 sıralarında evden kimseye haber vermeden çıktı. Dağ çifti sabah uyandıklarında Ramazan Dağ'ı göremeyince cezaevine gittiği düşüncesine kapıldı.

Olaydan 2 gün sonra cezaevi görevlilerinin açtığı telefon ile Ramazan Dağ'ın Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmadığı ortaya çıktı. Ramazan Dağ'ın hayatından endişe eden Dağ Ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi.

Cep telefonlarını, cüzdanını evde bırakan Ramazan Dağ'dan yaklaşık 11 gündür haber alınamıyor. Ramazan Dağ'ın hayatından endişe eden ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.