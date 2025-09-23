Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 gündür haber alınamıyor | Son dakika haberleri

        3 çocuk babasından 11 gündür haber yok

        Adıyaman'da, 3 çocuk babası Ramazan Dağ'dan 11 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:59 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve izne ayrılarak Samsat ilçesinin Taşkuyu Köyü'ne ailesinin yanına gelen 3 çocuk babası Ramazan Dağ (45), izninin tamamlanması ve yeniden cezaevine gitmek için hazırlık yaptı.

        Şevket ve Zahide Dağ çiftinin 8 çocuğundan biri olan Ramazan Dağ, akşam saat 23.00 sıralarında evden kimseye haber vermeden çıktı. Dağ çifti sabah uyandıklarında Ramazan Dağ'ı göremeyince cezaevine gittiği düşüncesine kapıldı.

        Olaydan 2 gün sonra cezaevi görevlilerinin açtığı telefon ile Ramazan Dağ'ın Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmadığı ortaya çıktı. Ramazan Dağ'ın hayatından endişe eden Dağ Ailesi durumu jandarma ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi.

        Cep telefonlarını, cüzdanını evde bırakan Ramazan Dağ'dan yaklaşık 11 gündür haber alınamıyor. Ramazan Dağ'ın hayatından endişe eden ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesini istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Adıyaman Haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Habertürk Anasayfa