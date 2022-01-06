11 firmaya yenilenmiş cep telefonu satış yetkisi

Ticaret Bakanlığının, cep telefonlarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yenilenerek satılması için yetkilendirdiği firma sayısı 11'e çıktı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından, belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesine ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulmasına imkan sağlandığı hatırlatıldı.
Bugüne kadar Bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyete başlayan firma sayısının 11"e çıktığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
KDV İNDİRİLDİ, TAKSİT SAYISI ARTIRILDI
Açıklamada, yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülerek daha uygun fiyatlı ürün edinmelerine olanak sağlandığı anımsatılarak, "Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacıyla yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesiyle yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.
Bakanlık açıklamasında tüketicilere ilişkin uyarıya da yer verilirken şunlar kaydedildi:
"Tüketicilerimizin olası bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmaları önemlidir. Yetkisiz şekilde 'yenilenmiş ürün' adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de Bakanlığımız tarafından takip edildiğinin ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir."
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