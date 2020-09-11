11 Eylül saldırılarının 19. yılı...

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11 Eylül 2001 tarihinde 19 terörist aynı saatlerde kalkış yapan 4 yolcu uçağını kaçırdı.

İlk uçak, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı. 17 dakika sonra ikinci uçak güney kuleyi hedef aldı. 30 bin kişinin çalıştığı ikiz kuleler önce yanmaya başladı, sonra çöküşe geçti. 2 saat içinde o görkemli kulelerden geriye yaklaşık 2 milyon tonluk bir enkaz kaldı.

Bu sırada üçüncü uçak ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a çarptı. Hedefinde Kongre olan dördüncü uçak, Pensilvanya'da boş bir araziye düştü. Görüntüleri canlı yayında izleyen dünya şoktaydı. ABD tarihinin en büyük terör saldırısında 2 bin 976 kişi hayatını kaybetti. 6 bini aşkın insan yaralandı. Ülke ekonomisinin uğradığı zarar 120 Milyar Dolar'ın üzerinde, yani yaklaşık 900 milyar Türk Lirası'ydı.

Aslında o gün, yalnızca ABD'nin değil modern dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri oldu. Ve dünyanın hafızasında derin bir iz bıraktı.

ABD, TERÖRE KARŞI SAVAŞ AÇTI

Saldırılar olurken dönemin ABD Başkanı George Bush bir ilkokuldaydı. Beyaz Saray Güvenlik Şefi,, saldırıyı başkanın kulağına fısıldadı. Olağanüstü hal ilan edildi. Amerikan hava sahası uçuşlara kapatıldı...

Havadaki 500 uçak kalkış noktasına geri döndü. Irak hariç hemen hemen tüm dünya ABD'ye destek açıklamasında bulundu. NATO'nun 5. maddesi ilk kez yürürlüğe girdi. Bu madde bir NATO üyesine yapılan bir saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayıyordu. Saldırıların sorumlusunun El Kaide lideri Usame Bin Ladin olduğu açıklandı. Teröre karşı küresel savaş ilan eden ABD,, El Kaide ile mücadeleye destek vermeyen ülkeleri de düşman saydı. Önce Ladin'i sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı, daha sonra da terörle mücadele gerekçesiyle Irak'ı işgal etti. Saldırıdan 10 yıl sonra 2011'de Usame Bin Ladin öldürüldü. Ancak ABD Afganistan'dan hala çekilmedi.

FATURA ORTADOĞU'YA KESİLDİ

Irak ve Afganistan işgal altındayken yeni gruplar ortaya çıktı. Bunlardan biri Ortadoğu'da on binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açan DEAŞ oldu. El Kaide'den doğan bu terör örgütü yalnızca Ortadoğu'yu değil, Batı'yı da kalbinden vurdu. Avrupa'da düzenlenen terör saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Geçen 19 yılda artık dünya daha güvenli değil, aksine çok daha korkulan bir yere dönüştü. Terör etkili olduğu coğrafyayı genişletirken,, dünya genelinde terör korkusu İslamofobi ve ırkçılık yükselişe geçti. Bir güvensizlik hali içinde sınırlarda, havaalanlarında, bina girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

MODERN TARİHİN DÖNÜM NOKTASI: 11 EYLÜL

11 Eylül'den bu yana ABD 2 Başkan değiştirdi. Bush'un ardından obama, son olarak da Trump göreve geldi. Üçünün de söylemi ortaktı: "teröre karşı savaş". Göçmen politikasını değiştrien ABD'de sınır dışı etme oranları da arttı. En kapsamlı değişiklikler Trump'tan geldi. Terörle mücadelede yaptırımları arttıran trump,, ortadoğu konusunda ise farklı bir tutum sergiledi. ABD Başkanı, Amerikan askerlerinin Irak ve Afganistan'dan çekilmesini istiyor. Trump'ın görev süresi yakında sona erecek. Başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden ise bölgeden tamamen çekilmenin DEAŞ'ı canlandıracağını savunuyor. ABD'nin gelecek dönemdeki tavrını 3 Kasım'daki başkanlık yarışı belirleyecek.