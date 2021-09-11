11 Eylül saldırıları: Kronoloji

11 Eylül 2001 Salı günü, saldırganlar Amerikan yolcu uçaklarını kaçırmış ve New York'taki iki gökdelene çarparak binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu saldırılar sadece Amerika için değil, tüm dünya için yüzyılın en travmatik olaylarından biri oldu.

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Saldırının saniye saniye kronolojisini çıkardık.

11 Eylül 2001 Salı yerel saatle 7:59'da American Airlines 11 nolu uçuşu gerçekleştiren uçak sabahı Boston Uluslararası Logan Havaalanı'nından Los Angeles'a doğru havalandı.

Uçakta 11 mürettebat ve 81 yolcu vardı.

Yolculardan 5'i hava korsanıydı ve liderleri de Muhammed Atta'ydı.

Kalkıştan 15 dakika sonra, saat 8:14'te Atta ve adamları Boeing 767'nin kontrolünü ele geçirdiler.

Uçağın yönünü kuzeye, New York'a doğru çevirdiler.

American Airlines 11 sefer sayılı uçağın kontrolü korsanların eline geçtiği sıralarda

Boston'daki aynı havalimanından bir uçak daha kalktı.

United Havayolu şirketinin 175 sefer sayılı uçağının modeli de boeing 767'ydi

Varış noktası da aynıydı.

Kabinde 9 mürettebat, 56 yolcu vardı. İçlerinden 5'i hava korsanıydı.

6 dakika sonra, Washington'dan bir uçak daha kalktı: American Airlines 77 sefer sayılı uçuşu..

Boeing 757'nin içinde 6 mürettebat ve 58 yolcu vardı. Yolculardan beşi hava korsanıydı.

Uçağın varış noktası Los Angeles'tı.

Saldırganlar, ABD'nin diğer yakasına yanı batı tarafına giden uçakları seçmişti.

Böylece uçakların yakıt sorunu olmayacaktı.

Ve saat 8:24

Havada içinde saldırganların bulunduğu 3 uçak vardı, ama bunlardan sadece biri korsanların elindeydi.

Muhammed Atta, yolculara seslenmek istedi,

ama yanlış düğmeye basınca telsiz mesajı gönderdi.

İlk uçaktaki saldırganlar "Havaalanına geri dönüyoruz" diyerek yolcuları sakinleştirmeye çalışırken, Newark'tan dördüncü bir uçak havalandı.

San Francisco'ya uçan uçakta 7 mürettebat, 37 yolcu ve 4 hava korsanı vardı.

Tam bu sırada saldırganlar United Havayolları'nın 175 nolu uçuşunu New York'a yönlendirdiler.

Ve saat 8:46:

Muhammed Atta'nın kumandayı ele geçirdiği American Airlines 11 sefer sayılı uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey gökdelenine çarptı.

Uçak, binanın kuzey bakan tarafına 93 ile 99.uncu katlar arasına girdi.

Herkes büyük bir şaşkınlık içindeydi, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu.

Televizyonlar canlı yayına geçti,

New York'un sembolü İkiz Kulelerden biri yanıyordu;

Ama bu daha ilk saldırıydı.

Dakikalar içinde, saldırganlar American Airlines 77 nolu uçuşu gerçekleştiren uçağı ele geçirdi. Ve uçağı başkente yönlendirdi.

İlk saldırıdan 17 dakika sonra, 09:03'te tüm dünyanın gözleri önünde ikinci uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin güney kulesine çarptı.

United Airlines'ın 175 nolu uçağı, 77 ile 85'inci katların arasından binaya girdi.

Bunlar olurken ABD Başkanı George Bush, Florida'da bir okul ziyaretindeydi. Olay kulağına fısıldandı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Andy Card, başkana bunun apaçık bir terör saldırısı olduğunu söylemişti. .

Ancak o sıradan başkanın bilmediği bir şey daha vardı,

9:28'de korsanlar bir uçağı daha ele geçirmişti.

9 dakika sonra bu uçak Amerikan Savunma Bakanlığı'nın merkezine,

Pentagon'a çarptı.

İşte o andan itibaren bunun organize bir saldırı olduğu netleşmişti.

Hemen hava sahası tüm uçuşlara kapandı ve havadaki uçakların yere inmesi talimatı verildi.

New York'taki ikiz kuleler yanıyordu, güney kulesi uçağın çarpmasından 56 dakika sonra tamamen yerle bir oldu.

United Airlines'ın 93 nolu uçuşunu gerçekleştiren uçak Pennsylvania'da Stonycreek'te bir alana düştü.

Daha sonra yapılan araştırmada uçağı kaçıranların aslında Başkent'e saldırmayı planladıkları anlaşılacaktı.