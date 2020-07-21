11 Eylül filmi gösterildiği festivallerde yankı yaptı. Bu filmin yapımına destek veren yönetmenler Mısır'dan Youssef Chahine, İsrail'den Amos Gitai, Meksika'dan Alejandro Gonzales Innaritu, Japonya'dan Shohei Imamura, Fransa'dan Claude Lelouch, İngiltere'den Ken Loach, İran'dan Samira Makhmalbaf, Hindistan'dan Mira Nair, Burkina Faso'dan Idrissa Ouedraogo, Amerika'dan Sean Penn ve Bosna-Hersek'ten DanisTanovic gibi isimler oldu.

11 EYLÜL FİLMİ KONUSU

11 Eylül saldırısının etkileri, dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler aracılığı ile farklı bakış açıları ile perdeye aktarılmış. 11 ayrı ülkeden yönetmen, kısa dokunuşlarla olayları yansıtıyor. Örneğin, İran’da bir köy öğretmeni, genç öğrencilerinin yaşadıklarından söz ediyor. Manhattan’daki sağır bir Fransız öğretmen, o sabah Dünya Ticaret Merkezine doğru yolan çıkan bir adamın ardından mektup yazıyor. Bir annenin, oğlunun ölümüne ağıtı ve dinmek bilmeyen matem. Elbette diğerleri… Her hikaye bir diğerini çağırıyor. Her ülkeden farklı olaylar aracılığı ile trajedi ve ölümün dayanılmaz sancısı vurgulanıyor.

11 EYLÜL FİLMİ BİLGİLERİ



5 Eylül 2003 / 2s 10dk / Dram

Yönetmen: Youssef Chahine, Amos Gitaï, Alejandro González Iñárritu

Ülk: İngiltere, Fransa, Mısır, Japonya, Meksika, ABD, İran

OYUNCULARI

Charlie Sheen … Jeffrey Cage

Whoopi Goldberg … Metzie

Gina Gershon … Eve

Luis Guzmán … Eddie

Wood Harris … Michael

Olga Fonda … Tina

Jacqueline Bisset … Diane