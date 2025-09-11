Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 11 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 11 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Veliaht ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıxa replikleriyle hafızalara kazınan Kanal D dizisi Aşk-ı Memnu final bölümüyle 2025 yazına veda edecek. İşte 11 Eylül Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 11.09.2025 - 12:57 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:58
        • 1

          11 Eylül Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 11 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          23:20 Gözleri Karadeniz

          02:00 Aile Saadeti

          04:30 Kardeşlerim

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Aşk-ı Memnu

          22:30 Eşref Rüya

          01:30 Uzaylı Tehdidi

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Kuzey Güney

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          22:45 Çarpıntı

          01:30 Kral Kaybederse

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht (Yeni Dizi)

          22:15 Veliaht

          01:00 Veliaht

          03:15 Gelin Evi

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:48 İstiklal Marşı

          05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:40 Kara Tahta

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:50 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

          22:35 Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema

          01:05 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

          03:10 Teşkilat

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Kalender Pide

          01:00 İlk Buluşma

          02:00 Yaz Şarkısı

          04:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          01:15 MasterChef Türkiye

          04:00 Gazete Magazin Yaz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
