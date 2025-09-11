11 Eylül Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 11 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...