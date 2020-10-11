Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin bugünkü tablosuna göre hasta sayısı 335.533'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 8.837 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 11 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

11 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

Son 24 saatte 1212 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 77 bin 594 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 475 bin 839'a çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 117 bin 60 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 185 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 945 bin 505 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 53 bin 806),Brezilya (5 milyon 91 bin 840),Rusya (1 milyon 285 bin 84),Kolombiya (902 bin 747),İspanya (890 bin 367),Arjantin (883 bin 882),Peru (846 bin 88),Meksika (814 bin 328),Fransa (718 bin 873),Güney Afrika (690 bin 896),İngiltere (590 bin 844),İran (496 bin 253),Şili (479 bin 595),Irak (400 bin 124),Bangladeş (377 bin 73),İtalya (349 bin 494),Suudi Arabistan (338 bin 944),Filipinler (336 bin 926),Türkiye (334 bin 31),Endonezya (328 bin 952),Almanya (323 bin 453) ve Pakistan (318 bin 932)"

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 236),Hindistan (108 bin 371),Meksika (83 bin 642),İngiltere (42 bin 760),İtalya (36 bin 140),Peru (33 bin 223),İspanya (32 bin 929),Fransa (32 bin 637),İran (28 bin 293),Kolombiya (27 bin 660),Arjantin (23 bin 581),Rusya (22 bin 454),Güney Afrika (17 bin 673),Şili (13 bin 272),Ekvador (12 bin 188),Endonezya (11 bin 765) ve Belçika (10 bin 175)."