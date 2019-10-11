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Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 11 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte, 11 Ekim Bursa Cuma namazı saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 11 EKİM 2019
Bursa Cuma namazı saati: 12.56
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Ekim 2019 Cuma
|05:39
|07:03
|12:56
|16:05
|18:39
|19:57
|12 Ekim 2019 Cumartesi
|05:40
|07:04
|12:55
|16:04
|18:37
|19:55
|13 Ekim 2019 Pazar
|05:41
|07:05
|12:55
|16:03
|18:36
|19:54
|14 Ekim 2019 Pazartesi
|05:42
|07:06
|12:55
|16:02
|18:34
|19:52
|15 Ekim 2019 Salı
|05:43
|07:07
|12:55
|16:01
|18:33
|19:51
|16 Ekim 2019 Çarşamba
|05:44
|07:08
|12:55
|15:59
|18:31
|19:49
|17 Ekim 2019 Perşembe
|05:46
|07:09
|12:54
|15:58
|18:30
|19:48
CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?
Cuma namazı, bilindiği gibi cuma günü öğlenin vaktinde öğle namazının yerine kılman iki rekâtten ibarettir. Cemaatle kılınır, kıraati açıktan okunur ve öncesinde hutbe irad edilir.Cuma namazı farzdır, dört rekat ilk sünnet ve dört rek’at son sünneti vardır. İkisi de kuvvetli (müekked) sünnettir.
Cuma namazının şartları kendisinde topluca bulunan herkes için cuma namazı, farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, sünnet ve ümmetin icmaı ile sabittir. Akıl da bunun delilidir.
Kitab-ı Kerim’de: “Cuma günü namaza çağrılığınızda derhal Allâh’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın (Cuma s. 9) buyurularak Allâh (c.c.)’u zikir için koşmayı emir, namaz için çağrılmaya bağlanmıştır.
Hadis-i Şerif’te: “Bilmiş olun ki, şu günümde, şu yerimde ve şu ayımda Allâh (c.c.) size cumayı, kıyamete dek sürecek bir görev olarak farz kılmıştır. Artık kim; hayatımda ya da ölümümden sonra, adil olsun, zalim olsun imanı varken, onu inkâr ederek ya da hakkını küçümseyerek terkederse, Allâh (c.c.) onun iki yakasını bir araya getirmesin! Aklınızı başınıza toplayın, onun namazı olmaz! Gözünüzü açın, onun zekâtı olmaz! Dikkat edin, onun orucu da olmaz! Tevbe etmesi durumu müstesna. Çünkü tevbe edenleri Allâh (c.c.) bağışlar” buyurulmuştur.
Diğer bir Hadis-i Şerif’te de: “Kim özürsüz olarak, peşpeşe üç cumayı terk ederse Allâh (c.c.) onun kalbini mühürler ve Allâh (c.c.) kimin kalbini mühürlerse onu Cehennemin en ala tabakasına atıverir.” buyurulmuştu.
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