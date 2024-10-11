Cuma namazı, İslam'da toplumsal ibadetin en önemli yollarından biridir. Müslümanlar, dünya işlerinden bir süre uzaklaşıp Allah'a yönelir, günahlarından arınmayı ve huzur bulmayı amaçlar. Cuma günü yapılan bu ibadet, bir araya gelerek dinî ve sosyal bağları güçlendirme fırsatı sunar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri...