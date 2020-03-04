04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
11 bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Şırnak, Van, Osmaniye, İzmir, Bitlis, Muğla, Adana, Muş ve Konya'da bazı bölgeler, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Şırnak, Van, Osmaniye, İzmir, Bitlis, Muğla, Adana, Muş ve Konya'da 11 bölge, Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edildi.
Buna göre, Şırnak'ın Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kasrik Boğazı Doğal Sit Alanı, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dereiçi Travertenleri Doğal Sit Alanı ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Haruniye Kaplıcaları Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.
İzmir'in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde yer alan 12. Grup Doğal Sit Alanı'nın 4 milyon 977 bin 877,826 metrekarelik yüzölçümüne sahip kısmı da kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sodalı Göl Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kayaköy ve Gemiler Koyu Çevresi Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
Ayrıca, Van'ın İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Erek Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanı, Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 8 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ağyatan Lagünü Doğal Sit Alanı ile Muş'un Varto ilçesinde bulunan Hamurpet (Akdoğan) Gölü ve Güneyinde yer alan Karasal Potansiyel Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Köpek Gölü Doğal Sit Alanı, "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırması Projesi"ni müteakip yapılan biyo-ekolojik nitel ve nicel değerlendirmeler sonucunda kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Ayrıca yine aynı ilçede bulunan Tersakan Gölü Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
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